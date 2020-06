Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Bellheim/Freisbach - Tempo 30 überwacht

Germersheim (ots)

Am Montag in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 23 Autofahrer/-innen wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. In der Jahnstraße in Freisbach konnten erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden. Die Messung erfolgte zwischen 11 und 11.30 Uhr. Hingegen wurden bei der Überwachung im Bereich der Zeppelinstraße zwischen 9 und 10.15 Uhr insgesamt 16 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt. Bereits am Morgen hatte eine Messung zwischen 7.30 und 8.15 Uhr im Bereich der Mozartstraße stattgefunden. Drei Fahrer wurden hierbei gebührenpflichtig verwarnt. Die "Schnellste" wurde mit 53 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Zum Abschluss wurde die Geschwindigkeit in der Postgrabenstraße in Bellheim überwacht. Auch hier lag der gemessene Höchstwert bei 53 km/h. Vier Fahrer waren zu schnell unterwegs und hatten die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h missachtet.

