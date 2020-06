Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Musikschule

Germersheim (ots)

Unbekannte Tatverdächtige versuchten am Montagmorgen gegen 1.45 Uhr in die Musikschule "An Fronte Beckers" einzubrechen. Durch die auslösende Alarmanlage ließen die Tatverdächtigen letztlich von ihrem Vorhaben ab. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

