Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe an Traktor eingeschlagen

Münchweiler am Klingbach (ots)

Unbekannte schlugen von Montag auf Dienstag an einem Traktor die Windschutzscheibe ein. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz neben dem Radweg zwischen Silz und Münchweiler abgestellt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

