Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 11:30 Uhr befuhren zwei PKW-Fahrer hintereinander die Berliner Straße in Richtung Hagenbacher Ring. Hierbei erkannte die hinterherfahrende 30-jährige Skoda-Lenkerin zu spät, dass der vor ihr fahrende 21-jährige Fahrer eines VW Crafter sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Obersontheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Schulstraße kollidierte am Mittwoch um 12:20 Uhr eine 33-jährige Ford-Fahrerin mit einem geparkten VW Golf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

