Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Tankstellengebäude

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (LG)- Am Sonntagabend kam es gegen 20.20 Uhr zu einem Brand im Gebäude der Markant Tankstelle an der Bielefelder Straße. Aus bisher nicht bekannter Ursache kam es in der Tankstelle zum Brand in einem Büroraum, in dem u. a. technische Einrichtungen zur Überwachung der Tankstelle untergebracht sind. Kunden machten einen Mitarbeiter der Tankstelle auf Rauch aufmerksam, der schon aus dem Fenster des Büros drang. Daraufhin versuchte der 18-jährige Angestellte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, gleichzeitig wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Löschzüge aus Wiedenbrück und Rheda waren die Tankstelle und ein angrenzendes Restaurant bereits komplett geräumt, Flammen schlugen aus dem Bürofenster und das Tankstellengelände war stark verqualmt. Die Kraftstofftanks der Tankstelle waren durch die Brandentwicklung nicht gefährdet, allerdings mussten die Feuerwehrkräfte das Übergreifen der Flammen auf einen Gastank zwischen Tankstelle und Restaurant verhindern. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde der entstandene Sachschaden auf ca. 40000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Für die weiteren Ermittlungen wurde die Brandstelle beschlagnahmt. Während der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte von einem 15-jährigen Jugendlichen massiv beleidigt. Er wurde von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht, hier wurde er später von seinen Eltern abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell