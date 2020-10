Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Einbruch in Gartenhaus im Bereich Gartenanlage "Leimdölle" (28. - 29.10.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Gartenhütte im Bereich der Gartenanlage "Leimdölle" eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der verschlossenen Eingangstüre und dem Betreten der Hütte durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Schränke und Behältnisse, wurden aber nach erster Überprüfung wohl nicht fündig. Auch in einem Nachbargarten waren entsprechende Spuren vorhanden. Offensichtlich hatten die Täter auch dort versucht, in eine Gartenhütte einzudringen, was jedoch misslang. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und nimmt Hinweise zu dem Gartenhausaufbruch entgegen.

