POL-KN: (Rottweil) Maskenverweigerer randaliert in Gaststätte (29.10.2020)

RottweilRottweil (ots)

Randaliert hat ein 35-Jähriger gestern Abend gegen 20.30 Uhr in einer Gaststätte in der Waldtorstraße. Der Mann betrat das Lokal, ohne den vorgeschriebenen Mundschutz zu tragen. Als ihn der Wirt darauf ansprach, reagierte der Besucher ungehalten. Er ergriff einen gläsernen Aschenbecher und warf ihn in Richtung des Wirtes, ohne ihn jedoch zu treffen. Dafür traf das Wurfgeschoß eine Plexiglasscheibe und mehrere Getränkegläser, die zu Bruch gingen. Der Mann verließ danach die Gaststätte, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden. Gegen ihn ermitteln die Beamten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

