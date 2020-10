Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autoreifen in der Färberstraße zerstochen (29.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter am Donnerstagabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in der Färberstraße begangen hat. Der Täter zerstach an einem geparkten grauen Geländewagen Ford Ranger den linken Vorderreifen, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro entstand. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Täter machen können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

