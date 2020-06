Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Brennende Heuballen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Nach dem Brand von gut 40 Heuballen auf dem Gelände des Gnadenhofs an der Fährstraße am frühen Dienstagmorgen (16. Juni, 3 Uhr) ermittelt die Duisburger Kriminalpolizei: Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer durch Brandstiftung entstanden. Ein Zeuge will gesehen haben, wie zwei Verdächtige vom Brandort weggerannt seien. Menschen oder Tiere wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Ermittler fragen jetzt: Wer hat in der fraglichen Nacht zwischen 2 und 3 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes gesehen oder andere Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0203/2800 entgegen.

