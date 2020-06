Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Nachbarschaftsstreit überführt mutmaßliches Dealer-Pärchen

Duisburg (ots)

Wegen Streitigkeiten zwischen Nachbarn musste die Polizei am Montagabend (15. Juni, 22:35 Uhr) zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Stadtgarten" ausrücken. Wechselseitige Beschimpfungen, Beleidigungen und der Verdacht, dass bei der Auseinandersetzung Waffen eine Rolle spielen könnten, führten dazu, dass die Beamten die Wohnungen beider Parteien durchsuchen wollten. Weil eine Partei, ein Pärchen im Alter von 34 und 38 Jahren, ablehnte, durchsuchten die Polizisten schließlich auf Anordnung der Duisburger Staatsanwaltschaft Wohnung und Kellerräume. Dabei entdeckten sie Pillen in verschiedenen Farben, ein Bündel Cannabis, rund 200 Gramm Amphetamine, eine Feinwaage, einen Elektroschocker und einen Baseballschläger. Die Beamten stellten alles sicher und nahmen das tatverdächtige Pärchen vorläufig fest. Wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln werden der 38-Jährige und die 34-Jährige auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

