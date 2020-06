Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Sechs Verletzte nach Abbiegeunfall - Fußgängerinnen gesucht

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin hat nach bisherigen Erkenntnissen am Montagabend (15. Juni, 19:45 Uhr) beim Linksabbiegen von der Friedrich-Ebert auf die Aldenrader Straße einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Der Dodge Caliber und der VW Golf stießen zusammen. Durch den Aufprall driftete der Golffahrer (19) von der Straße ab und wich zwei Fußgängerinnen aus, die an der Ampel auf dem Gehweg standen. Er blieb schließlich auf den Straßenbahnschienen stehen. Bei dem Zusammenprall erlitt die 33-jährige Duisburgerin im Dodge einen Schock. Auch ihr Beifahrer (33) und die drei Kinder (acht und fünf Jahre sowie drei Monate alt) verletzten sich. Der Golffahrer klagte über Nackenschmerzen. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Es bestand keine Lebensgefahr. Zur Unfallaufnahme musste die Polizei die Kreuzung für etwa eine Stunde sperren. Das Verkehrskommissariat 21 ermittelt jetzt, wie der Unfall genau passiert ist und bittet deswegen die beiden Fußgängerinnen sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell