POL-DU: Neudorf-Süd: Rohrbruch lässt Drogenplantage auffliegen

In einem Mehrfamilienhaus an der Kammerstraße haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr am vergangenen Samstag (13. Juni, 4 Uhr) eine Cannabis-Plantage entdeckt. Wegen eines Wasserrohrbruchs hatten sie eine Wohnung gewaltsam geöffnet und anschließend die Polizei verständigt. Die Beamten bauten die Plantage ab und stellten die Pflanzen sicher. Das zuständige Kriminalkommissariat 24 ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

