POL-BN: Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum 25.02. bis 29.02.2020

Bonn (ots)

Zu Ihrer Sicherheit planen wir Geschwindigkeitskontrollen: Dienstag, 25.02.2020 in Berkum auf der L 123, in Bad Godesberg auf der Meckenheimer Straße, in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Bonn auf der Kölnstraße;

Mittwoch, 26.02.2020 in Stieldorf auf der Raiffeisenstraße, in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Ludendorf auf der B 56 und in Bonn auf der Reuterstraße;

Donnerstag, 27.02.2020 in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Widdig auf der L 300, in Bellinghausen auf der L 268 und in Meckenheim auf der L 262;

Freitag, 28.02.2020 in Heisterbacherrott auf der L 268, in Bellinghausen auf der L 268, in Freckwinkel auf der Siegburger Straße und in Bonn auf der Graurheindorfer Straße;

Samstag, 29.02.2020 in Bad Godesberg auf der Mainzer Straße und in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden.

