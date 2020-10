Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit Sachschaden (29.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 18.30 Uhr auf der Wieselbergstraße ereignet hat. Ein 48-jähriger befuhr mit einem VW Tiguan die Straße "Nordring" in Richtung Wieselbergstraße und hielt an einer Kreuzung bei "Grün" an, um einen Rettungswagen mit Sondersignal passieren zu lassen. Eine nachfolgende 37-jährige BMW Z3-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr auf den Tiguan auf. Die Insassen beider Autos blieben unverletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

