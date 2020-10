Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Münzautomaten aufgebrochen (29.10.2020)

Zeugen sucht die Polizei zum Aufbruch mehrerer Münzautomaten, den Unbekannte auf einem Wohnmobilstellplatz in der Stadionstraße zwischen dem 23. Oktober und 29. Oktober begangen haben. Die Täter hebelten drei Automaten auf, die kostenpflichtigen Bezug von Strom und Brauchwasser für Camper ermöglichen. Da sie der Betreiber regelmäßig entleert, befand sich vermutlich nur sehr wenig Bargeld darin. An den Geräten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

