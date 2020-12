Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Auf Gegenfahrspur geraten

Schwäbisch Gmünd:Schwäbisch Gmünd: (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr am Mittwoch gegen 16.10 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Einhorntunnel kam er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er seitlich mit einem entgegengekommenen Pkw Citroen C 4 zusammen. Danach schleuderte der Caddy und stieß gegen einen weiteren entgegenkommenden Kleinwagen der Marke Toyota. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen im Pkw Citroen leicht verletzt, wobei die beiden Autofahrer in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Zudem wurde der Lenker des Kleinwagens schwer verletzt. Derzeit ist die Fahrbahn durch die Unfallfahrzeuge und durch den Einsatz des Rettungsdienstes komplett blockiert. Eine Umleitung ist eingerichtet. (Stand 17.15 Uhr). Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 20.000 Euro beziffert.

