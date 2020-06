Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen in Bad Salzig

Boppard - Bad Salzig (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 02.06.2020 auf den 03.06.2020 in der Ortslage Boppard - Bad Salzig aus unverschlossenen PKW diverse Wertgegenstände. Die Polizei Boppard sucht Zeugen. Wer hat in dieser Nacht etwas Ungewöhnliches beobachtet oder kann Täterhinweise geben? Zeugenhinweise an die Polizei in Boppard, Tel.: 06742-809-0

