Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht mit größerem Sachschaden in Andernach-Miesenheim

PI Andernach (ots)

Am 27.05.2020, zwischen 11:30 Uhr - 11:45 Uhr, kam es in Andernach-Miesenheim zu einer Verkehrsunfallflucht mit großem Sachschaden. Ein unbekannter Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem LKW die Professor-Müller-Straße entgegen der Einbahnstraße. Bei dem LKW soll es sich um einen Gliederzug gehandelt haben. Beim Versuch mit diesem in die Andernacher Straße in Fahrtrichtung Andernach einzubiegen, touchierte er mit seinem Anhänger einen in der Professor-Müller-Straße geparkten weißen VW Polo. Dabei entstand am PKW großer Sachschaden. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.

