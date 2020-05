Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Grillhütte

Macken (ots)

In der Nacht vom 30.05. auf den 31.05. kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grill/Schutzhütte Steinkaul in der Gemarkung Macken. Unbekannte rissen das Fallrohr der Regenrinne ab. Offensichtlich wurde dort eine Party gefeiert. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brodenbach unter 02605 / 98021510.

Weiter wurde bekannt dass es bereits vor mehreren Wochen zu dem Diebstahl eines Holztisches aus der Hütte kam. Auch hierzu werden Hinweise erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 - 98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



