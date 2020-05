Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Heckenbrand in Bendorf

Bendorf (ots)

Am Samstag gegen kurz nach 13 Uhr kam es zum Brand einer Hecke im Birkenweg in Bendorf. Bei der Entfernung von Unkraut mit Hilfe eines Gasbrenners schlug ein Funken auf eine in der Nähe befindliche Hecke über, welche sofort in Brand geriet. Durch ein zeitnahes Einschreiten der Feuerwehr blieb es lediglich bei Sachschaden. Zu einem Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude kam es glücklicherweise nicht. In diesem Rahmen weist die Polizei auf die Gefahren hin, welche sich beim sog. Abflammen von Unkraut ergeben. Aufgrund der aktuell überwiegend trockenen Witterung kann ein Entflammen nahe gelegener Hecken, Wiesen und Pflanzen nicht ausgeschlossen werden. Daher wird die Wahl anderer Methoden zur Unkrautvernichtung empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell