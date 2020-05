Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L184 bei Woppenroth

Woppenroth (ots)

Ein 59-jähriger Motorradfahrer befuhr die L184 aus Schneppenbach kommend in Fahrtrichtung Rohrbach. An der Kreuzung L184 / L162 will der vorausfahrende PKW nach rechts in Richtung Schlierschied abbiegen. Während des Abbiegevorganges fährt der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf den abbiegenden PKW auf.

Der Motorradfahrer wird hierbei schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der PKW-Fahrer bleibt unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

