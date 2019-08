Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab: Geparktes Auto und Zäune beschädigt

Kassel (ots)

Schauenburg-Breitenbach (Landkreis Kassel): Glücklicherweise nur bei Sachschaden blieb es am gestrigen Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall, den ein offenbar alkoholisierter Autofahrer in Schauenburg im Landkreis Kassel verursachte. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der 61-Jährige aus Schauenburg mit seinem Pkw im Ortsteil Breitenbach auf der Hauptstraße, aus Richtung Friedhof kommend, unterwegs. Im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Friedrichstraße wollte er nach links in die Friedrichstraße abbiegen und verlor dabei offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen krachte im weiteren Verlauf in einen VW Golf, der in der angrenzenden Grundstückseinfahrt abgestellt war. Zudem wurde der Metallzaun dieses Grundstücks, ein Holzzaun des Nachbargrundstücks und ein Straßenschild beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Der 61-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest über 2,4 Promille ergab, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell