Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall auf der B29

Drei beschädigte Fahrzeuge und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen, gegen 7:40 Uhr auf der B29. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen entlang und bemerkte zu spät, dass es kurz vor der Ausfahrt Weinstadt-Beutelsbach zum Rückstau kam. Um einen Unfall zu verhindern, wich er noch nach rechts aus, streifte hierbei aber sowohl den vor ihm fahrenden Mercedes eines 36-Jährigen, als auch den auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Ford einer 59-Jährigen. Der Mercedes des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr auf der L 1140. Eine 59 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr die Landesstraße aus Richtung Max-Eyth-Straße kommend in Richtung Waiblinger Straße entlang. Hierbei kollidierte sie mit einem blauen Kleinwagen, der zuvor nach Angaben der Audi-Fahrerin schräg auf der Fahrbahn gestanden hatte. Wie es genau zum Unfall kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Fahrer des blauen Autos entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Unfallzeugen, die Angaben zum blauen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier in Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 78 Jahre alter BMW-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 12 Uhr über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Bahnhofstraße einfahren. Da aufgrund eines parkenden Pkw die Sicht versperrt war, tastete er sich langsam in die Fahrbahn hinein. Dennoch kam es zur Kollision mit einem 33-jährigen Toyota-Fahrer, der die Bahnhofstraße in Richtung Alter Postplatz entlangfuhr. Der Toyota-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 2500 Euro geschätzt.

Schorndorf: Geparktes Auto beschädigt

Ein 80 Jahre alter Audi-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 11:40 Uhr von einem Parkplatz rückwärts auf die Steinwasenstraße fahren und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Jaguar. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht in Klinik-Parkhaus

Im Zeitraum zwischen 7:50 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Parkhaus der Rems-Murr-Klinik in der Schlichtener Straße einen geparkten BMW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der BMW war zum Unfallzeitpunkt im Erdgeschoss des Parkhauses abgestellt. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 12:30 Uhr ein in der Straße Hohbaum geparkter BMW im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Eberhardstraße ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf einem dortigen Parkplatz gegen einen geparkten Pkw Mazda und beschädigte diesen am Kotflügel. Anschließend flüchtete der Verursacher. Er hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

