POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Unfälle - Gefährliches Überholmanöver

Aalen

Fichtenau: Roller umgeworfen

Am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr parkte eine 22-Jährige mit ihrem PKW VW Golf auf einem Park&Ride Parkplatz an der Anschlussstelle Fichtenau ein. Hierbei kollidierte sie mit einem dort abgestellten Motorroller, welcher durch den Anstoß umfiel und dabei einen weiteren dort geparkten PKW beschädigte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 850 Euro.

Kirchberg/Jagst: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 9 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Daimler-Chrysler CLK, welcher zu dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Birkenstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken beschädigte am Donnerstag um 11.45 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem Ford Kuga ein in der Haller Straße stehendes Paketfahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Gefährliches Überholmanöver

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit einem Opel Klein-LKW die Bundesstraße 19. Kurz nach der Einmündung Hohenholz Fahrtrichtung Schwäbisch Hall wurde der Opel-Fahrer durch einen 59-jährigen Fahrer eines schwarzen Daimler-Benz überholt. Der Opel-Fahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Die Polizei Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 / 4000, sucht nun Zeugen des Vorfalls bzw. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch den schwarzen Mercedes gefährdet wurden

