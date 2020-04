Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Container von Feld entwendet

Haßloch (ots)

Am Montag, den 06.04.2020, wurde vermutlich im Zeitraum von 23:00-23:30 Uhr ein gegenüber vom Lehmgrubenhof, in einem Feld an der Westrandstraße stehender Container entwendet. Im Container befindliche Folie zur Abdeckung von Spargelfeldern wurde zurückgelassen. Für den Abtransport des etwa 2 t schweren Containers muss ein entsprechend großes Fahrzeug mit Hakenlift bzw. Kranvorrichtung Verwendung gefunden haben. Die Polizei Haßloch bittet um entsprechende Zeugenhinweise.

