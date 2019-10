Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnhof Frankfurt-Höchst: Knalltrauma durch Böllerwurf

Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10:40 Uhr kam es am Bahnhof Frankfurt-Höchst zu einem Böllerwurf durch einen 16-jährigen Frankfurter. Dabei wurde ein 9-jähriges Kind verletzt. Der Junge erlitt ein Knalltrauma und musste ärztlich versorgt werden. Der Verursacher konnte nach einem Zeugenhinweis im S-Bahnbereich des Frankfurter Hauptbahnhof festgestellt und kontrolliert werden. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main leitete gegen den Jungen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein.

