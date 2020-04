Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Wertstoffhof- 2 Täter festgenommen

Grünstadt, Obersülzer Straße - 07.04.2020, 22:00 Uhr (ots)

Ein Sicherheitsdienst meldete zwei verdächtige Personen auf dem Gelände des Wertstoffhofs Grünstadt. Einer der Täter konnte bei den Altmetall-Containern festgenommen werden. Die zweite Person bleib zunächst verborgen. Anschließend wurde das Gelände mit Diensthundeführern abgesucht. Dabei wurde auch der zweite Täter in einem Gebüsch entdeckt. Die Einbrecher hatten es auf Altmetall (Kupfer, Kabeltrommel, weitere Metallgegenstände) abgesehen, das zum Abtransport bereit gestellt war. Bereits am 30.03.2020, 22:15 Uhr, wurde ein Einbruchsalarm im Wertstoffhof gemeldet, bei dem Personen auf einem Überwachungsvideo festgestellt wurden. Die Ermittlungen müssen ergeben, ob es sich um die gleichen Täter handelt. Bei den am 07.04.2020 Festgenommenen handelt es sich um einen 30- und einen 52-Jährigen aus Eisenberg. Die Personen kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

