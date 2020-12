Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (450/2020) Unfall mit Tanklastzug auf der A 7 - Vollsperrung dauert weiter an, Nachtragsmeldung

GöttingenGöttingen (ots)

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Wegen eines umgekippten Tanklasters (siehe unsere Erstmeldung Nr. 447 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4786284) ist die Autobahn A 7 ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Süden noch immer voll gesperrt. Der aktuelle Rückstau beträgt rund vierzehn Kilometer.

Bei dem Unfall am Mittwochvormittag (09.12.20) wurden der 49 Jahre alte Fahrer des Tankfahrzeuges aus Schleswig-Holstein schwer und ein 70-jähriger Autofahrer aus Hannover leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide Männer in die Göttinger Uniklinik. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 155.000 Euro. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern zurzeit an.

Der mit ungiftigem Paraffinöl beladene Tanklaster war gegen 10.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache vom rechten Fahrstreifen abgekommen und hatte in der Folge einen auf dem ganz linken Überholfahrstreifen fahrenden VW Golf touchiert. Der PKW wurde gegen die Betonmittelschutzwand gedrückt und blieb beschädigt stehen. Der Tanklaster kippte anschließend auf die Seite und blockierte den Haupt- und den Mittelfahrstreifen. Ausgetretenes Paraffinöl verunreinigte außerdem die Fahrbahn.

Wann die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen sein werden, steht im Moment nicht fest. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell