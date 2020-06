Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr -Zeugen gesucht-

Trier (ots)

Am 22.06.2020, gegen 20:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines blauen VW Beetle die linke Spur der Kaiserstraße in Trier. Beim Abbiegen auf das St.Barbara-Ufer bedrängten ihn zwei Motorradfahrer und versuchten u.a. links an ihm vorbeizufahren. Auch nachdem er auf die rechte Spur wechselte, bedrängten sie ihn von der Seite oder setzten sich vor ihn und bremsten anschließend scharf ab. Dieses Fahrverhalten erstreckte sich bis zur Gabelung der B 51 in Fahrtrichtung Konz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Innenstadt in Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-1710 zu melden.

