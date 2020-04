Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/ Brand im Mehrfamilienhaus schnell gelöscht

Coesfeld (ots)

Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Schulze-Bremer-Straße in Senden brannten am Karfreitag (10.04.) gegen 01.45 Uhr zwei Stühle. Brandschutztüren verhinderten die Ausbreitung des Rauches im Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete den Eingangsbereich. Gebäudeschaden entstand nicht; Wand und Decke im Brandbereich wurden verrust. Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell