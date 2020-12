Polizei Hagen

POL-HA: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 16.12.2020, fuhren Polizisten während ihrer nächtlichen Streife durch Vorhalle. Dort fiel ihnen gegen 00:30 Uhr ein Chevrolet auf der Weststraße auf. Per Anhaltezeichen lotsten sie den PKW auf ein Tankstellengelände. Der Fahrer händige mehrere Dokumente aus. Doch beim Betrachten des Führerscheins wurden die Beamten argwöhnisch. Es handelte sich offenbar um eine Fälschung. Mehrere Merkmale stimmten nicht mit dem Original überein. Der 25-Jährige behauptete dennoch, eine Fahrschule besucht zu haben. Die Polizisten stellten das Falsifikat sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung, da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (sh)

