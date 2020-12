Polizei Hagen

POL-HA: Außenspiegel in Parkhaus abgetreten

HagenHagen (ots)

In der Zeit von Montagabend, 14.12.2020, bis Dienstagmorgen, 15.12.2020, kam es zu einer Sachbeschädigung in einem Parkhaus in der Frankfurter Straße am Elbershallengelände. Dort traten Unbekannte die Spiegel mehrerer PKW ab. Beschädigt wurden ein Audi, zwei VW und ein Ford. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen sahen im Tatzeitraum mehrere Personen auf Skateboards in der Parkhalle. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

