POL-S: Nach Unfall mit großem Sachschaden Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Nach Unfall mit großem Sachschaden Zeugen gesucht Bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen (30.07.2020) ist ein immenser Sachschaden entstanden. Ein 20 Jahre alter Mann war gegen 04.15 Uhr mit einem Smart in der Sigmaringer Straße in Richtung Vaihingen unterwegs. Auf Höhe der Vaihinger Straße fuhr er links über den Randstein und mehrere Grünstreifen auf einen Stein. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und rutschte gegen ein geparktes Auto. Der 20 Jahre alte Autofahrer und sein 19-jähriger, leicht verletzter Beifahrer entfernten sich zunächst von der Unfallstelle. Die Beamten kontrollierten sie jedoch kurze Zeit später und stellten mutmaßlich eine Alkoholisierung bei dem Autofahrer fest. Nach einer Blutentnahme und Beschlagnahme seines Führerscheins setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 20.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

