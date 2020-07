Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Unbekannter hat bei einem Verkehrsunfall in der Hoffeldstraße in der Nacht zum Dienstag (07.07.2020) einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Eine 44 Jahre alte Frau parkte ihren Fiat Doblo am Montagabend (06.07.2020), gegen 19.00 Uhr in der Hoffeldstraße vor der Hausnummer 80 am Fahrbahnrand. Als sie am nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr zu ihrem Auto kam, stellte sie die Unfallschäden fest. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein Lastwagen die Schäden verursacht hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

