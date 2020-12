Polizei Hagen

POL-HA: Polizei entdeckt Autofahrer unter Drogeneinfluss

HagenHagen (ots)

Am Montag, 14. Dezember 2020, um 23:15 Uhr hielt ein Streifenwagen in der Fraunhoferstraße in Altenhagen einen 23-jährigen Audi-Fahrer an. Der Hagener wirkte während der Verkehrskontrolle auffallend nervös. Seine geröteten Augen und die auffälligen Pupillen schürten den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss steht. Ein freiwilliger Drogenvortest wies dann tatsächlich auf Kokain-Konsum hin. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.(bs)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell