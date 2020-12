Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin in Hohenlimburg angefahren und leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Am Montag, 14. Dezember 2020, wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Stennertstraße in Hohenlimburg eine Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 9:00 Uhr bog eine 32-jährige Lüdenscheiderin mit ihrem Mercedes von der Freiheitstraße nach links ab. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte sie zu spät, dass eine 38-Jährige die Stennertstraße in Richtung Freiheitsstraße überquerte. Das Auto traf die Fußgängerin trotz eingeleiteter Notbremsung. Die Hagenerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Stennertstraße wurde während der Unfallaufnahme ab der Bahnstraße für den Verkehr in Richtung Süden gesperrt. (bs)

