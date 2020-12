Polizei Hagen

POL-HA: Personenfahndung - Wer kennt diesen Mann?

HagenHagen (ots)

Bereits am 02.09.2020 stahl ein unbekannter Tatverdächtiger ein Elektronikgerät im Wert von über 170 Euro in einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße. Er steckte dieses in einen Rucksack und passierte den Kassenbereich. Als er dort von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, ergriff er die Flucht ohne seine Beute. Der Tatverdächtige im Achselhemd wurde von einer Videoüberwachungskamera aufgenommen. Der Polizei liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kennt den Mann oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Bitte melden Sie sich unter der 02331 986 2066. (sh)

Hier der Link zum Fahndungsbild:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell