Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb entwendet Alkohol im Wert von fast 200 Euro

HagenHagen (ots)

Am Freitag, 11. Dezember 2020, fiel in einem Supermarkt an der Freiligrathstraße ein Mann auf, der Spirituosen in seinem Rucksack verstaute. Er verließ den Kassenbereich anschließend, ohne die Ware zu bezahlen und wurde von einem Ladendetektiv gestellt. Die Beute: neun Flaschen Alkohol im Wert von fast 200 Euro. Der Ladendetektiv zog die Polizei hinzu, die den 31-Jährigen vorläufig festnahm, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. (bs)

