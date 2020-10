Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 03.10.20-806: Verkehrsunfall junger Fahrer tdlich verunglückt

Gummersbacher (ots)

Am 03.10.2020 gegen 01:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw- Fahrer aus Gummersbach die Breite Straße (L 323) aus Richtung Gummersbach- Becke kommend in Fahrtrichtung Gummersbach- Lantenbach. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Hierbei wurde das Fahrzeug stark beschädigt und der Fahrer eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Landstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell