Polizei Hagen

POL-HA: Straßenraub in der Innenstadt - Drei unbekannte überfallen 28-Jährigen

HagenHagen (ots)

Am Sonntag, 13.12.2020, kam es zu einem Raub in der Innenstadt. Dort hielt sich ein 28-Jähriger gegen 03:00 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz im Bereich des Taxistandes auf. Als er plötzlich von hinten in den "Schwitzkasten" genommen wurde, fiel er zu Boden. Dabei glitten Handy, Portemonnaie und Autoschlüssel aus seiner Tasche. Einer der Unbekannten trat auf das Mobiltelefon. Anschließend griffen sich die Räuber die restlichen Gegenstände und traten auf ihr Opfer ein. Danach rannten sie in Richtung Märkischer Ring davon. Zwei Täter werden als zirka 30 Jahre alt, einer als zirka 50 Jahre alt beschrieben. Alle trugen einen Mund-Nase-Schutz im Gesicht. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

