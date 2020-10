Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hatte "Grün"?

Kaiserslautern (ots)

An der Ecke Mannheimer Straße/Daennerstraße ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Weil die beiden beteiligten Autofahrer gegensätzliche Angaben machen, sucht die Polizei Zeugen. Wer den Unfall gegen 7.45 Uhr beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Fest steht bislang nur, dass eine 84-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Mannheimer Straße stadtauswärts fuhr, und ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug aus der Daennerstraße kam und nach links in die Mannheimer Straße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Bei der Aufnahme des Unfalls gaben beide Fahrer an, dass die Ampel für sie "Grün" gezeigt habe. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell