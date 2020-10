Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Anzeigen an einem Tag

Kaiserslautern (ots)

Zweimal an einem Tag ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet negativ aufgefallen.

Zunächst entwendete er am Montagnachmittag eine Musik-Box im Wert von fast 200 Euro aus einem Elektronikladen.

Am Montagabend verwickelte er zwei Jugendliche am Fackelrondell in ein Streitgespräch. Im Rahmen dessen soll er den einen Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anhand der Beschreibung konnte der 20-jährige Mann durch die Polizei in der Nähe angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Tag ausgesprochen. Diesem kam er ohne zu zögern nach.

Dennoch kommen auf den 20-Jährigen Anzeigen wegen Körperverletzung und Ladendiebstahl zu. |elz

