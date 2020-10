Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Tür und hinterlassen Schaden

Kaiserslautern (ots)

Beim Versuch, in eine Wohnung in der Mozartstraße einzubrechen, haben unbekannte Täter die Terrassentür beschädigt - in die Wohnung gelangten sie aber nicht. Am Montagabend meldete der Bewohner, dass an seiner Terrassentür der Griff abgebrochen wurde und sich die Tür jetzt nicht mehr öffnen lasse. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden.

Bereits am Sonntag hatte eine Anwohnerin eine verdächtige Person gemeldet, die sie im Garten des Mehrparteienhauses gesehen hatte. Ob beide Ereignisse im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen. |cri

