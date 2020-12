Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit verletzter Frau - PKW kommt im Grünstreifen zum Stillstand

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 12.12.2020, kam es zu einem Unfall an der Straße Zur Hünenpforte. Diese befuhr ein 23-Jähriger in seinem Renault gegen 13:15 Uhr in Richtung Hohenlimburg. Eine 45-Jährige beabsichtige in ihrem KIA von der Straße Zur Hünenpforte auf die Autobahn zu fahren. Dabei übersah sie den Renault. Der 23-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Der Kia kam von der Fahrbahn ab, riss ein Verkehrsschild um und blieb erst im Grünstreifen stehen. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. (sh)

