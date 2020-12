Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Altenhagen - Aggressiver Mann muss ins Polizeigewahrsam

HagenHagen (ots)

Bei einer häuslichen Gewalt am Samstagabend (12.12.2020) in Altenhagen wurde eine Frau leicht verletzt. Gegen 22.30 Uhr stellten Anwohner laute Streitigkeit in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses fest und riefen die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen auf einen stark alkoholisierten Mann und dessen Lebenspartnerin. Die Frau gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten in der Vergangenheit mehrfach körperlich angegangen worden sei. Die Polizisten stellten bei ihr mehrere Hämatome fest. Der Lebenspartner wurde für zehn Tage seiner Wohnung verwiesen und mit einem Rückkehrverbot belegt. Da er angab sich daran nicht halten zu wollen, brachten die Beamten ihn in das Polizeigewahrsam. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann ein. (ts)

