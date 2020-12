Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

HagenHagen (ots)

In der Zeit vom 10.12.2020, 11:00 Uhr und 11.12.2020, 10:00 Uhr, kam es in der Vereinsstraße in Hagen Boele zu einer Verkehrsunfall-flucht. Dort hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes im Bereich des vorderen linken Stoßfängers und Radkastens beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Leitstelle

Telefon: 02331 986 2066

E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell