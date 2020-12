Polizei Hagen

POL-HA: Schild für Absolutes Halteverbot gestohlen

HagenHagen (ots)

Nachdem eine 61-Jährige den Verlust eines ihrer Haltverbotszeichen bemerkte, zeigte sie dies am Donnerstag bei der Polizei an. Sie hatte insgesamt zwei Verkehrsschilder nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle der Stadt in der Friedensstraße auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus aufgestellt, da sie eine Wohnung entrümpeln lassen wollte. Durch das Aufstellen der Verkehrszeichen wollte sie einen Haltebereich vor dem Haus freihalten. Eine Nachbarin machte sie darauf aufmerksam, dass nun eines ihrer gekauften Halteverbotsschilder fehlt. Der Diebstahl hat sich voraussichtlich am Mittwoch, 09. Dezember, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr ereignet. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

