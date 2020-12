POL-HA: Kleintransporter mit 335 Kilogramm Gas ohne Sicherung beladen

Polizei Hagen

Am Donnerstag, 10. Dezember gegen 12:35 Uhr, stoppte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen einen Kleintransporter hinter der Bahnhofshinterfahrung, der mit rund 335 Kilogramm Gas beladen war. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf insgesamt 54 ungesicherte Kartons, die jeweils mit rund 28 Dosen Gaspatronen befüllt waren. Neben der vollkommen ungesicherten Ladung gab es auch keinen vorgeschriebenen Feuerlöscher im Fahrzeug. Der 27-jährige Fahrer muss mit einem Bußgeld in Höhe von rund 500 Euro rechnen. Der Halter des Transporters erhält ein Bußgeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro. (ra)

