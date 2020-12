POL-HA: Ladendieb vorläufig festgenommen

Polizei Hagen

Nach einem Ladendiebstahl wurde ein 53-Jähriger am Mittwoch von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Mann hatte in der Altenhagener Straße gegen 12 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Wodka, Bier, zwei Energydrinks, Schokolade und Waschmittel in seine Tasche gesteckt. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von rund 26 Euro zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter sprach den Mann auf die Verfehlung an. Nach Eintreffen der Polizei wurde der Ladendieb, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig festgenommen. Er war bereits in der Vergangenheit wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten. Der 53-Jährige hatte vor der Tat Alkohol konsumiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. (ra)

