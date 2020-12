Polizei Hagen

POL-HA: VW fängt während der Fahrt an zu brennen

HagenHagen (ots)

Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr brannte ein VW am Sporbecker Weg komplett aus. Die 27-jährige Besitzerin des Autos war zuvor auf dem Wofskuhler Weg in Richtung Weststraße unterwegs. Während der Fahrt bemerkte sie plötzlich, dass aus den Lüftungsdüsen Qualm drang. Dieser wurde während der Fahrt immer stärker. Als aus dem Motorraum die ersten Flammen schlugen, verließ sie das Fahrzeug am Sporbecker Weg umgehend und brachte sich in Sicherheit. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Brand bereits in voller Ausdehnung. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Sporbecker Weg musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. (ra)

